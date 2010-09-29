Литвин понял: оппозиция хочет сорвать местные выборы

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что оппозиция хочет сорвать местные выборы, а не улучшить условия их проведения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, комментируя вчерашнее обращение оппозиционных партий к международному сообществу.

В.ЛИТВИН отметил, что сегодня ознакомился с проектом закона, внесенного представителями оппозиции. По его мнению, в проекте, фактически, изложено содержание заявления, но в более-менее приемлемой правовой формулировке.

По словам В.ЛИТВИНА, после ознакомления с этим законопроектом становится понятно, что «речь идет не об улучшении условий проведения выборов, а речь идет о том, как сорвать выборы».

В.ЛИТВИН также выступает против попыток оппозиции переформатировать состав Центральной избирательной комиссии.

«Почему стал вопрос о переформатировании ЦИК. А что, раньше не знали о раскладе сил?», - спросил спикер.

По его словам, «это абсурд, когда ЦИК пытаются разделить на своих и чужих».

В.ЛИТВИН подтвердил, что больше всего в составе ЦИК представителей Партии регионов. По его словам, «это логично – самая большая партия, самая большая фракция, самое большое представительство».

При этом спикер добавил, что на втором месте - представители БЮТ.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября руководители девяти оппозиционных партий Украины подписали письмо к международным организациям, в котором выразили обеспокоенность возможностью проведения недемократических выборов в Украине.

В частности, письмо направлено председателю Совета Европейского Союза, президенту Еврокомиссии, президенту Европарламента, президенту ПАСЕ, председателю ОБСЕ, главам государств – стратегических партнеров Украины, руководителям иностранных дипломатических миссий в Украине и руководителям международных фондов и организаций.

В письме отмечается, что нынешняя власть, злоупотребляя своими полномочиями, осуществляет комплекс мероприятий, направленных на создание масштабной системы фальсификаций и существенного искажения результатов выборов 31 октября в свою пользу.

Справка УНИАН. Сегодня, 29 сентября, в парламенте зарегистрирован проект закона об особенностях применения Закона Украины "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей" на выборах 31 октября 2010 года. Законопроект зарегистрировали народные депутаты Сергей ПОДГОРНЫЙ (БЮТ), Борис ТАРАСЮК и Юрий КАРМАЗИН (НУ-НС).