Регионалы поняли: Тимошенко, «как зомби», выпадает из реальности

В Партии регионов называют абсурдом заявления ВО «Батьківщина» и ее лидеров о якобы «рейдерском захвате» парторганизаций и о невозможности провести выборы.

Об этом говорится в заявлении Партии регионов, размещенном на ее официальном сайте.

“В действительности то, что происходит в этой партии, – логический финал политической силы, искусственно построенной по «вождистскому» принципу. Это логический финал лидера, который все поставил на президентские выборы, проиграл их, но никак не хочет смириться с политическим фиаско и поэтому «выпадает» из реальности. Развал ВО «Батьківщина» - это результат провального лидерства Юлии ТИМОШЕНКО и невыполненных обещаний”, - убеждены в Партии регионов.

“Однако ТИМОШЕНКО, как зомби, продолжает действовать по примитивному сценарию: не понравились ей результаты президентских выборов, она пыталась их скомпрометировать, видит, что проигрывает местные выборы, – пытается и их скомпрометировать, теряет контроль над партией – пытается обвинить в этом оппонентов”, - отмечается в заявлении.

“Регионалы” называют деструктивной и конфликтной риторику лидера ВО «Батьківщина».

По мнению Партии регионов, Ю.ТИМОШЕНКО “не хочет стабильности и конструктивной работы, не хочет согласия в нашем общем доме”. “У нее “все пропало”, и когда она была премьер-министром, и когда пренебрегла шансом стать конструктивной оппозицией”, - отмечается в заявлении.

“И если Партия регионов к этому причастна, то только в том смысле, что убедила граждан Украины лишить власти политических авантюристов и популистов”, - отмечают авторы заявления.

Как считают в Партии регионов, новая власть дала людям позитивную перспективу, продемонстрировала, как можно результативно работать, наглядно доказала, что изменения к лучшему происходят. “Мы дали людям социальную защиту, повысили пенсии и зарплаты, расширили круг получателей субсидий – то есть сделали все то, что вчерашняя власть объявила невозможным и разрушительным для страны”, - подчеркивают в Партии регионов.

“Что же странного в том, что от ТИМОШЕНКО уходят люди? Что странного в том, что люди, которые способны производительно работать, хотят делать именно это, а не блокировать трибуны, зажигать шашки и собирать митинги?”, - отмечается в заявлении.

Партия регионов подчеркивает, что не собирается и не хочет никоим образом вмешиваться во внутрипартийные проблемы какой-либо политической силы.

В то же время авторы заявления отмечают, что готовые сотрудничать с каждым, кто хочет подставить плечо курсу глубоких системных реформ Президента Украины и правительства.

Также, говорится в заявлении, Партия регионов заинтересована в том, чтобы в Украине формировались и крепли действительно идеологические политические партии, которые на принципах состязательности, ответственности, прозрачности дадут народу действительно демократический выбор, а стране – импульс к развитию.