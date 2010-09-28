«Дело Лозинского» положат под сукно, а экс-нардепа отпустят?

«Дело Лозинского», скорее всего, положат под сукно, а сам бывший депутат Верховной рады от Блока Юлии Тимошенко, обвиняемый в убийстве пенсионера Валерия Олийныка, выйдет на свободу. Об этом пишет газета «Известия в Украине».

Издание отмечает, что попыталось выяснить в Генеральной прокуратуре Украины, как продвинулось расследование убийства, совершенное летом 2009 года, и выяснилось, что дата передачи дела в суд неизвестна.

«Ограничить время изучения дела пытались через суд, но ходатайство не приняли»,- рассказал глава пресс-службы Генпрокуратуры Украины Юрий БОЙЧЕНКО. По мнению «Известий», эти и многие другие факты указывают, что «дело Лозинского» пытаются замять и со временем вообще похоронить.

В том, что В.ЛОЗИНСКИЙ окажется на свободе, практически не сомневаются его земляки.

«Не думаю, что Хозяин будет наказан. В Голованевске многие считают, что он скоро вернется, - говорит местная жительница Нина БАСИСТАЯ. - А пока его нет, можно хоть в лес ходить. За это сейчас не стреляют».

Дома В.ЛОЗИНСКИЙ или в казенных гостях, Голованевск и прилегающие к нему земли остается собственностью его семьи, пишет газета. Многие местные отдали депутату свои земли в долгосрочную аренду и теперь не могут их забрать. А хозяева мелкого бизнеса рассказывают, что до сих пор откладывают по 200 долларов в месяц - они собираются отдать В.ЛОЗИНСКОМУ дань, когда (и если) тот вернется.

«В.ЛОЗИНСКИЙ самостоятельно формировал избирательные списки депутатов в районный совет. И не только от БЮТ. Так он проводил там любые решения. Члены избирательных комиссий были подконтрольны ему», - рассказывает журналистам Иван КУЧЕР, руководивший Ульяновской райгосадминистрацией. По его словам, В.ЛОЗИНСКИЙ до сих пор продолжает руководить районом. Кадры на ключевые посты он расставлял. Одни ему верны, другие запуганы, пишет газета.

Издание напоминает, что 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель Валерий Олийнык, 1954 года рождения.

Обвиняемый в убийстве В.ЛОЗИНСКИЙ якобы причинил жертве 9 пулевых ранений, а потом добил ее бампером «Нивы-Шевроле». Об этом заявлял заместитель Генерального прокурора Виталий ЩЕТКИН.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или выполненное на заказ, или приведшее к смерти потерпевшего).

3 июля Верховная Рада Украины лишила В.ЛОЗИНСКОГО депутатского иммунитета, после чего Печерский райсуд Киева дал разрешение на задержание В.ЛОЗИНСКОГО и доставку его в суд.

30 июля В.ЛОЗИНСКИЙ был объявлен в международный розыск. Он добровольно сдался в Киеве 1 марта после 8 месяцев розыска.

3 марта Печерский районный суд Киева избрал В.ЛОЗИНСКОМУ меру пресечения в виде ареста. Лозинский пребывал в СИЗО СБУ, сейчас - в киевском Лукьяновском СИЗО. Ознакомился со всеми 40 томами уголовного дела, сейчас изучает видеоматериалы.