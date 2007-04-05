СНБО обязала Януковича найти деньги на выборы

Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету Министров Украины до 7 апреля профинансировать из резервного фонда государственного бюджета проведение внеочередных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель СНБО Виталий ГАЙДУК.

Он подчеркнул, что это решение СНБО будет утверждено указом Президента Виктора ЮЩЕНКО, который будет подписан в ближайшее время.

По словам В.ГАЙДУКА, общее содержание этого решения заключается в том, что СНБО признала указ Президента о досрочном прекращении полномочий ВР таким, что направлен на урегулирование политического кризиса и отвечает интересам обеспечения национальной безопасности.

Совет нацбезопасности дал задание органам исполнительной власти по обеспечению выполнения этого указа.

Кроме уже сказанного, СНБО поручил Центральной избирательной комиссии утвердить порядок использования средств на внеочередные выборы.

Также Кабмину поручается предпринять действия по обеспечению безвизового режима для официальных наблюдателей иностранных государств, которые приедут на выборы.

Также после выступления председателя ЦИК Ярослава ДАВЫДОВИЧА, решен вопрос об организации проведения тендеров, необходимых для обеспечения избирательной кампании.

Отвечая на вопрос, продумал ли СНБО какие-то мероприятия, если правительство откажется выполнять поручение о финансировании избирательной кампании, В.ГАЙДУК напомнил, что указы Президента являются обязательными для выполнения всеми органами исполнительной власти. При этом В.ГАЙДУК отметил, что на этом настаивал и генеральный прокурор, который воздержался от поддержки этого документа, поскольку считает его политическим, но подчеркнул необходимость его соблюдения.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 2 апреля подписал указ о прекращении полномочий парламента. Согласно документу, внеочередные выборы в ВР состоятся 27 мая.

В тот же день Верховная Рада запретила Кабинету Министров выделять деньги на проведение внеочередных парламентских выборов.

Правительство, в свою очередь, запретило Министерству финансов выделять средства на проведение внеочередных выборов в ВР.

3 апреля Верховная Рада запретила Национальному банку Украины финансировать мероприятия, предусмотренные указом Президента о роспуске парламента.