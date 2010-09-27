Турчинов: власть отрабатывает технологию, которая просто шокирует

Действующая власть пытается любыми методами помешать партии «Батьківщина» на местных выборах.

Об этом в воскресенье вечером в эфире «5 канала» заявил первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр Турчинов, сообщает пресс-служба партии.

«Действующие руководители страны переплюнули своих предшественников и учителей, таких как Леонид Даниилович, не только в вопросах фабрикации уголовных дел против оппозиции, а в том числе в вопросах непроведения выборов», - сказал он.

«Когда чиновники находятся у власти, им кажется, что лучше их никто работать не может, и им очень нравится этим заниматься в интересах, как они объясняют, граждан», - отметил Турчинов.

Александр Турчинов отметил, что действующая власть пошла путем «демонстративного цинизма, попустительства, уничтожения Конституции, действующего законодательства и вообще здравого смысла».

«Технология власти заключается не только в том, что они сделали под себя закон и реально имея оппонентом Блок Юлии Тимошенко - они запретили Блоку принимать участие в выборах, сказав, что блоки больше не имеют права принимать участие в выборах», - подчеркнул он.

Турчинов отметил, что Партия регионов получила на местных выборах большинство в территориальных избирательных комиссиях.

«Сегодня оппозиция совокупно имеет меньше 20% представителей в теризбиркомах», - сказал он.

Также Александр Турчинов отметил, что власть отрабатывает технологию, которая «по цинизму и аморальности просто шокирует».

«Они просто ликвидируют наши партийные учреждения, как это происходит в Киевской, Львовской областях, в некоторых других регионах», - объяснил он.

«Кому-то рассказать об этом на Западе, в цивилизованной стране – они скажут: нет, это вы очевидно рассказываете какой-то фильм ужасов. Это не фильм ужасов – это настоящее Украины», - резюмировал Турчинов.