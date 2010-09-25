Луценко: криминальные авторитеты возвращаются и вооружаются

Экс-министр внутренних дел, лидер партии “Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО считает, что в Украине существует угроза установления режима клептократии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Народной самообороны”, об этом он заявил в интервью журналу “Країна”.

Согласно сообщению, на минувшей неделе Донецкий городской суд закрыл уголовное дело против Гиви НЕМСАДЗЕ, обвиняемого в создании бандитской группировки, на счете которой убийство, по меньшей мере, 57 человек. Суд согласился с прокуратурой, которая якобы доказала, что организатором преступлений является не Г.НЕМСАДЗЕ, а его покойный брат Гурам.

«НЕМСАДЗЕ – лидер одной из самых кровавых банд Украины, – прокомментировал это событие Ю.ЛУЦЕНКО. – Донецкий суд давно известен своими одиозными решениями. В 2005 году милиция откопала более 50 трупов. Имела видеопоказания причастных к убийствам десятков граждан. Они свидетельствовали именно против живого брата».

Лидер «Народной самообороны» напомнил, что прокуратура объявляла Г.НЕМСАДЗЕ в розыск на основании собранных милицией материалов, и это решение было обоснованным: «Тогда мы задержали в Украине полтора десятка боевиков. На территории России – 14. Их судили. Только сейчас, с приходом к власти Партии регионов, Гиви НЕМСАДЗЕ приехал с явкой с повинной о том, что он – несчастная жертва своего брата, на которого он боялся донести. Он говорит, что является жертвой «оранжевого» режима и лично ЛУЦЕНКО».

Ю.ЛУЦЕНКО считает, что все происходящее является серьезным вызовом Украине. «В стране реально может установиться режим клептократии. Многие криминальные авторитеты, которых мы загнали за границу, сейчас вернулись и вооружаются. Министерство внутренних дел официально зарегистрировало оружие, в частности, нарезное, руководителей группировок. Сейчас открыто возобновляются порядки, когда власть и организованная преступность достаточно часто сотрудничали», – заявил экс-министр.