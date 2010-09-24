ВР предлагают лишить Горбаля депутатских полномочий

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Василия ГОРБАЛЯ.

Соответствующий проект постановления размещен на официальном сайте парламента Украины. Текст постановления пока не доступен для прочтения.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом назначил В.ГОРБАЛЯ председателем Львовской облгосадминистрации.

8 сентября сессия Львовского областного совета выразила недоверие председателю ОГА В.ГОРБАЛЮ. За данное решение проголосовали 66 депутатов (при необходимых 61), против – 10 депутатов, воздержались – 8.

В соответствии с законодательством, народный депутат Украины не может совмещать депутатские полномочия с работой в исполнительных структурах власти.