ВР предлагают лишить Горбаля депутатских полномочий
16:11, 24 сентября 2010Политика
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Проект постановления - на сайте парламента
|Василий Горбаль
Соответствующий проект постановления размещен на официальном сайте парламента Украины. Текст постановления пока не доступен для прочтения.
Как сообщал УНИАН, 20 апреля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом назначил В.ГОРБАЛЯ председателем Львовской облгосадминистрации.
8 сентября сессия Львовского областного совета выразила недоверие председателю ОГА В.ГОРБАЛЮ. За данное решение проголосовали 66 депутатов (при необходимых 61), против – 10 депутатов, воздержались – 8.
В соответствии с законодательством, народный депутат Украины не может совмещать депутатские полномочия с работой в исполнительных структурах власти.
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