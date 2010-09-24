В БЮТ хотят знать, сколько людей получат субсидии на ЖКУ

Власть продемонстрировала полную неспособность защитить малообеспеченных граждан при повышении коммунальных тарифов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом заявил первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН, комментируя отчет в парламенте министра труда и социальной политики Василия НАДРАГИ относительно субсидий населению в связи с подорожанием тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

По словам А.КОЖЕМЯКИНА, ни одного конкретного ответа парламентарии от министра не получили. “Ни конкретного количества лиц, которые получили или получат субсидии, ни четких критериев предоставления таких субсидий”, - добавил он.

По мнению А.КОЖЕМЯКИНА, после выступления министра стало вполне очевидным, что власть способна лишь повышать цены за услуги ЖКХ и продемонстрировала полную неспособность при этом защитить малообеспеченных граждан.

“Такая ситуация происходит в Украине с поддержкой малого и среднего бизнеса и с экономикой Украины в целом”, - убежден депутат.

Он сообщил, что именно поэтому в пятницу на следующей пленарной недели фракция БЮТ будет требовать отчета вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО. “Мы хотим услышать объяснение, как правительство будет выводить экономику страны из кризисного состояния, и есть ли у правительства понимание реальных проблем малого и среднего бизнеса и реальных секторов экономики”, - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

По его словам, вчера украинское общество увидело реакцию украинский предпринимателей на тот Налоговый кодекс, который предложило правительство Николая АЗАРОВА. “Уже сегодня понятно, что он никаких конструктивных механизмов облегчения деятельности малого бизнеса и предпринимательства не содержит. Именно поэтому фракция БЮТ хочет получить ответы на острые вопросы, беспокоящие представителей украинского бизнеса”, - просуммировал А.КОЖЕМЯКИН.