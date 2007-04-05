В Печерском суде отобранной печатью штампуют какие-то бумаги

Ситуацию с захватом Печерского суда Украинской правдеописала и.о. головы Печерского суда Инна Отрош:

"Сегодня я проводила заседание в другом здании Печерского суда и получила по мобильному телефону сообщение своего помощника о том, что непосредственно судья Колесниченко Владимир Николаевич ворвался в наш служебный кабинет и с группой неизвестных лиц, возможно охранников, в присутствии одного депутата", - указала она.

Вместе с тем она на смогла уточнить, какой именно депутат сопровождал Колесниченко.

Отрош сообщила, что Колесниченко начал требовать печать суда, а на отказ помощницы это сделать, "он начал ее бить".

"Она бросилась к окну, была порвана штора, и он таки вырвал, побив ее, одну из двух печатей Печерского суда", - сообщила Отрош.

Она также сообщила, что вызвала наряд милиции, однако "намерения быстро приехать не было".

Отрош отметила, что подразделение "Грифон" "не обеспечило надлежащей охраны", несмотря на ее личное обращение в СБУ, чтобы была усилена охрана на входе.

"Когда я зашла в кабинет Колесниченко, я увидела, как он штампует какие-то письма, проставляет печати нашего суда на какие-то листки. В кабинете находился также один и тот же депутат и группа других неизвестных лиц", - сообщила она.

Судья также сообщила, что в помещении суда сейчас находится и депутат от Партии регионов, член Высшего совета юстиции Сергей Кивалов.

Отрош также сообщила, что Кивалов приходил и в среду в Печерский суду и угрожал судьям, которые приостановили действие постановлений ВР, принятых в понедельник, увольнением.

"Он требовал, чтобы было отменено это постановление, требовал от судьи Гримич без полномочий от ВСЮ, и обязал ее предоставить объяснение по поводу судебного заседания и выказывал угрозы, что решение об их увольнении будет принято Высшим советом юстиции", - сказала она.

"Фактически, без коллегиального решения Высшего совета юстиции, единолично без полномочий, без поручения ВСЮ требовал от судей предоставить объяснение. Но полномочий у него на это не было", - сказала она.

"Считаю это прямым вмешательством депутата, члена ВСЮ и главы комитета по вопросам правосудия – именно на него возложены обязанности как призвания народа, обеспечивать соответствующую деятельность такой ветви власти, как правосудия", - подчеркнула Отрош.

"Я не могу понять, почему Кивалов, выступая на протяжении двух дней в СМИ прямо говорил, что судьи будут уволены? Я считаю, что сегодня происходит то, чего не должно быть. Желаю ему прочитать законы и придерживаться их", - подчеркнула Отрош.