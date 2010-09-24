Янукович: украинский и русский языки не очень отличаются

В Нью-Йорке, отвечая на вопросы членов Атлантического Совета США, Президент Украины Виктор Янукович, в частности, отметил, что демократия исключает притеснения граждан по любым признакам, сообщает пресс-служба главы государства. Языковой признак здесь не является исключением. «Сегодня общество это осознает. Если говорить, как могут рядом жить люди, которые разговаривают на украинском и русском языках, я скажу так: во-первых, они не очень отличаются один от другого. Поэтому, несмотря на то, на каком бы языке люди не разговаривали, они хотят все нормально жить. Я считаю, что этот вопрос сосуществования существует не только в нашем государстве. Он существует во многих странах мира. Но в странах с развитой демократией эти вопросы уже давно решены.

Существует Европейская языковая хартия. Украина является членом Парламентской ассамблеи Совета Европы, и выполнение этой Хартии создает условия для сосуществования любых народов, которые разговаривают на любых других языках. В Украине разговаривают не только на украинском и русском языках. Разговаривают на венгерском, румынском, болгарском, греческом, еврейском и тому подобное. В Украине живет около 120 национальностей. Украина очень интернациональное государство, и сегодня речь идет о том, чтобы создать равные условия для проживания в этой стране всех людей, кто здесь живет и имеет украинское гражданство.

Разнообразие культур делает Украину еще более интересной, и притеснение той или иной культуры в современном обществе невозможно. Мы осознаем это и учтем в государственной политике. То есть имплементация Европейской языковой хартии в Украине – это вопрос повестки дня. Сейчас мы этим и занимаемся», - отметил Президент.