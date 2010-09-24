Регионал обещает хлопотать об отставке Табачника

Депутат от Партии регионов Петр Писарчук будет инициировать перед коалицией вопрос снятия Дмитрия Табачника с должности министра образования.

Об этом он заявил агентству ЗИК, комментируя публикацию министра под названием "Духовная капитуляция националистов".

"Табачник не имеет полномочий от Съезда или Политсовета Партии регионов быть ее идеологом. Поэтому очередные злобные выпады этого товарища в адрес галичан были бы его частным делом, если бы он не занимал высокую государственную должность", - считает Писарчук.

По его словам, далеко не все галичане поддерживают идеологию Тягнибока или Андруховича, но в одном они едины - в неприятии взглядов Табачника.

"Напрасно Дмитрий Владимирович пытается подобрать аргументы для унижения Львова, ведь его украинский дух не сломили на протяжении многих веков гораздо более мощные колонизаторы", - отметил он.

"Не только стараниями "офисов донецких, днепропетровских, харьковских, запорожских, одесских, крымских и других компаний" создавалась его история, величие и красота", - заявил депутат.

"Я как народный депутат Украины буду инициировать перед коалицией вопрос снятия Табачника с занимаемой должности", - заверил он.

По данным "Украинской правды", Писарчук скорее всего будет выдвинут в кандидаты мэра Львова от Партии регионов.