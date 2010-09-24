Яценюк пугает Януковича "конституционным Сталинградом"

Лидер политической партии "Фронт Змін", народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК считает, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не получит полномочий бывшего главы государства Леонида КУЧМЫ в случае отмены Конституционным Судом закона о внесении изменений в Конституцию от 8 декабря 2004 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК сказал на пресс-конференции в Житомирском областном муздрамтеатре перед встречей с общиной города.

"Если Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ хочет изменить Конституцию "под себя", то это для него может стать, образно говоря, "конституционным Сталинградом, и он в этом случае будет не на стороне Красной Армии", - сказал А.ЯЦЕНЮК.

“Из меня прогнозист не очень хороший, однако, скажу как бывший спикер украинского парламента, который точно изучил весь процесс так называемых изменений в украинскую Конституцию, или так называемую политическую реформу”, - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По словам лидера "Фронт Змін", если бы он в 2004 году возглавлял парламент, то ни при каких обстоятельствах не поставил бы на голосование закон о внесении изменений в Конституцию.

При этом А.ЯЦЕНЮК отметил, что "непонятно, там ли были голоса, потому что смотрел видеокартинку и видел, как там один депутат поднимал две руки, и это уже полный абсурд был".

"Формально юридически у меня нет сомнений, что Конституционный Суд имеет все правовые основания для отмены этих неконституционных изменений в украинскую Конституцию, никакой конституционной реформы не было. Только возникает вопрос: "Что будет завтра?", - сказал лидер "Фронт Змін".

Он убежден, что принятие Конституционным Судом решения об отмене политреформы-2004 никоим образом не повлияет на полномочия Президента и парламента.

"Другими словами, Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ полномочий экс-Президента Украины Леонида КУЧМЫ не получит", - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он также считает, что нынешняя провластная команда собирается снова менять Основной Закон.

"Осознаю, что украинскую Конституцию нужно изменить только в части усовершенствования парламентско-президентской формы правления, я категорический противник того, чтобы сейчас В.ЯНУКОВИЧ писал Конституцию "под себя", а они именно это будут пытаться сделать", - отметил лидер "Фронт Змін".

Кроме того, по его убеждению, В.ЯНУКОВИЧ должен объявить, что в действительности он является гарантом Конституции "и заставить себя и всех тех, кто у власти, ее выполнять". По словам А.ЯЦЕНЮКА, именно это будет важной предпосылкой внесения изменений в Основной Закон.

Он также призвал политиков разъяснить украинцам необходимость принятия новой редакции Конституции, затем провести всеукраинский референдум по этому вопросу, подать проект изменений в парламент, который после предварительного рассмотрения передаст его в Конституционный Суд, затем снова проголосует, и только после этого Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ "может подписать Конституцию".