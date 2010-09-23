Янукович категорически не согласен, что в Украине сворачивается свобода слова

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ признает, что в Украине еще многое нужно сделать для обеспечения свободы слова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с представителями американских политических и деловых кругов, которая состоялась в четверг в Нью-Йорке под эгидой Атлантического совета США.

«Я неоднократно говорил и еще раз подчеркиваю: прогресс общества невозможен без свободного обмена мнениями, без честного соревнования идей, без свободного доступа к средствам массовой информации. Буду искренним: в Украине еще нужно немало сделать для реального обеспечения свободы слова», - сказал Президент.

Он отметил, что одним из важных шагов на этом пути является «завершение общенародного обсуждения концепции общественного телевидения».

«Уже в ближайшее время в парламент будет подан соответствующий законопроект. Он откроет дорогу принципиально другим средствам массовой информации. Уже их политику будет определять гражданское общество», - сообщил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, он «категорически не согласен, что в Украине сворачивается свобода слова». По убеждению Президента, существующие споры в этой сфере, которые в последнее время приобрели широкого огласку, не связаны с действиями действующей власти.

«Абсолютно ответственно утверждаю: власть никоим образом к ним не причастна. Речь идет о конфликтах интересов бизнеса, о конфликтах между менеджментом и работниками. Как гарант Конституции, как человек, который пришел к власти в результате честных и прозрачных выборов, я заверяю: в Украине свобода слова будет лишь распространяться. Альтернативы этому процессу нет», - заверил Президент.