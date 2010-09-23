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Открытое письмо членов ЦИК Президенту Януковичу
17:49, 23 сентября 2010
Политика
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Серьезные угрозы для честных выборов
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