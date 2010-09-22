Милиция подтвердила, что лидер "Родыны" получил ушиб подбородка

Врачи частной клиники «Инто-Сана» в Одессе оказывали 4 августа медицинскую помощь экс-депутату Одесского горсовета Игорю МАРКОВУ, которому был постановлен диагноз «ушибленая рана в области подбородка».

Об этом сегодня официально сообщил УНИАН начальник Одесского областного управления милиции Михаил ЯЦКОВ, отвечая на журналистский запрос от 10 августа, в котором содержалась просьба подтвердить или опровергнуть факт получения ранения лидером партии «Родына» И.МАРКОВЫМ в одесском ресторане «Grand Pettine».

Вместе с тем милицией не возбуждено уголовного дела по факту причинения «ушибленой раны».

Как указывается в официальном ответе на запрос, «по результатам материалов доследственной проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п.1 ст.6 Уголовно-процессуального кодекса Украины, с направлением постановления в прокуратуру Одессы».

Как сообщал УНИАН со ссылкой на одесскую телекомпанию «Круг», в ночной драке в одном из ресторанов Одессы И.МАРКОВ получил ранение в шею, после чего был госпитализирован и прооперирован в клинике.

«И.МАРКОВ прибыл в ресторан на день рождения местного бизнесмена под шафе, что не понравилось некоторым участникам, которые старались держаться подальше от скандально известного деятеля. Виновник торжества, пригласивший И.МАРКОВА на свой юбилей, сделал ему несколько замечаний. Однако последний продолжал вести себя вызывающе, приставая к гостям. Возникла драка, в которой И.МАРКОВ получил удар ножом в шею и был прооперирован в клинике «Инто-Сана», сообщал телеканал.

Позже И.МАРКОВ заявил о недостоверности информации о его участии в драке, а также нанесении ножевого ранения в область шеи и оказания помощи хирургами.

В то же время журналисты «Свободной Одессы», а также лидеры одесских организаций НРУ, Ассоциация казацких товариществ «Сечь» и другие публично обратились к руководству Одесского облуправления милиции с требованием провести досудебное расследование причин и обстоятельств потасовки в ресторане, приведшей к нанесению ножевого ранения экс-депутату И.МАРКОВУ.