Киевскому бюджету еще аукнется кредит, взятый Черновецким?

Корректирование столичного бюджета – первый шаг в преодолении бюджетной бездны. Об этом заявил депутат Киевсовета Дмитрий Андриевский, характеризуя результаты выполнения главного финансового документа столицы за 8 месяцев.

«Разбалансированность и нереальность столичного бюджета-2010, подготовленного и принятого командой Черновецкого, настолько существенна, что полностью исправить ситуацию за три месяца работы новой власти не удалось», - отметил депутат.

По данным Андриевского, за восемь месяцев город недополучил больше 2,7 млрд гривен доходов и имеет 3,06 млрд гривен недовыполнения по расходам. «На конец года при такой динамике можно ожидать недовыполнения до 3,2-3,5 млрд гривен», - отметил политик.

«Если сравнить нынешнюю ситуацию с данными прошлого года, то видим, что кардинально бюджетная ситуация в Киеве пока еще не изменилась, - сказал Андриевский. – Лишь на 126 млн. грн выросли в сравнении с аналогичным периодом 2009 года доходы городской казны; на 1,4 млрд уменьшились ее расходы. Но, анализируя состояние выполнения бюджета, мы должны помнить о печально известном кредите в размере 1,2 млрд грн, что был привлечен в прошлом году администрацией Черновецкого для расчетов за энергоносители и еще больше разбалансировал финансовую систему города.»

В то же время политик отметил позитивные сдвиги, которые появились в последнее время: «Постепенно выравнивается ситуация в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, транспорта и дорожного хозяйства. Так, медицинская отрасль получила на 127 млн. гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года, сфера образования – больше на 27 млн. грн, финансирование социальной защиты увеличилось на 163,5 млн., а дорожного хозяйства – на 40 млн. грн. Это свидетельствует о серьезных усилиях новой команды, направленных на исправление ситуациях. Последние коррекции бюджета дают надежду на минимализацию негативных последствий непрофессиональных решений Черновецкого.»