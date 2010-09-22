Мэра Каменца-Подольского задержала СБУ и стережет в больничной палате

Городского председателя Каменца-Подольского Хмельницкой области Анатолия НЕСТЕРУКА задержали работники СБУ, сообщил УНИАН управляющий делами горисполкома Валерий АНДРУХОВИЧ.

20 сентября около 16.00 “в кабинет мэра зашли 20 человек в масках, которые представились работниками СБУ. Господину НЕСТЕРУКУ сразу стало плохо, и он был доставлен в кардиологическое отделение городской больницы. В настоящее время правоохранительные органы проводят определенные отработки”, - сказал он.

В.АНДРУХОВИЧ предполагает, что задержание мэра связано с политическими мотивами.

По его словам, в больнице палату А.НЕСТЕРУКА охраняют сотрудники СБУ.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября А.НЕСТЕРУК написал заявление о выходе из рядов ВО «Батькивщина», членом которой был около 4 лет.