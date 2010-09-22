Следователь, который ведет дело Гонгадзе, подал в отставку?

Старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Александр Харченко, который вел дело Гонгадзе, подал рапорт об отставке.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники.

Такая информация была подтверждена по состоянию на вечер вторника.

Однако в среду утром те же источники сообщили о том, что следователь забрал свой рапорт.

Как известно, Харченко принимал решение об отказе в возбуждении уголовного дела относительно Владимира Литвина и Леонида Кучмы.

Также ранее сообщалось о решении заместителягенпрокурора Рината Кузьмина о продолжении следствия по делу Гонгадзе.