БЮТ: Герман попыталась возразить, но только сама себя выдала

Заместитель главы президентской Администрации Анна ГЕРМАН предоставила журналистам данные мониторинга, которые “разоблачают манипуляции и содержание информационной политики Администрации Президента”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Батьківщина”, об этом заявил народный депутат от БЮТ Александр СОЧКА.

По его словам, “отрицая заявление пресс-службы партии «Батьківщина» о введении на ведущих украинских телеканалах цензуры относительно любой критики власти ЯНУКОВИЧА со стороны оппозиции и международной общественности, заместитель главы президентской Администрации Анна ГЕРМАН предоставила журналистам данные мониторинга, которые не только четко подтвердили заявление «Батьківщини» относительно ограничения свободы слова на украинском телевидении, но и разоблачили манипуляции и содержание информационной политики Администрации Президента”.

«В мониторинге от Анны ГЕРМАН можно с удивлением увидеть, что к числу оппозиционеров, которые имели возможность выступить на телевидении в течение недели, зачли независимых экспертов Андрея НОВАКА и СЕРГИЕНКО, журналистов Николая ВЕРЕСНЯ и Наталию ЛИГАЧЕВУ, перебежчика МАЙБОЖЕНКО», - сказал он.

«Правда, есть и настоящие политики-оппозиционеры, российские, – Борис НЕМЦОВ и Николай КАСЬЯНОВ. Но самый большой шок вызывало то, что среди оппозиционных спикеров в мониторинге Анны ГЕРМАН отмечен даже Леонид КУЧМА. С таким же успехом Администрации Президента следовало сюда записать ЧЕЧЕТОВА или саму госпожу ГЕРМАН», - заметил А.СОЧКА.

По его словам, если изъять только эти фамилии, то присутствие оппозиции на телевидении, согласно данному мониторингу, сокращается вдвое.

«А другая часть мониторинга – сюжеты одного информационного дня о вызове ТУРЧИНОВА в СБУ, а также об угрозах жизни ТИМОШЕНКО», - отметил А.СОЧКА.

«Исходя только из предоставленного мониторинга можно сделать выводы, что разрешено показывать на украинском телевидении, на что существуют ограничения, а на что наложено табу. Например, российскую оппозицию – можно. Уголовные дела против лидеров оппозиции – нужно, в контексте, как власть решительно борется с какими-то якобы преступлениями. Зато тема негативной для украинской власти резолюции ЕНП загнана в глухую информационную резервацию, не говоря уже о других критических сообщениях» - отметил депутат.

«Заместитель руководителя Администрации Президента Анна ГЕРМАН не только подписывает документы «не глядя», хотя потом и возмущается этим, но и не читает документов, которые передает средствам массовой информации. Или же заместитель главы Администрации решила просто помочь обществу и журналистам понять, как власть уничтожает свободу слова в Украине. Иначе поступок, который характеризуется образом известной унтер-офицерши, объяснить невозможно», - резюмировал А.СОЧКА.

С данными мониторинга можно ознакомиться на сайте “Телекритики”.