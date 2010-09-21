Королевская рассказала о гнезде коррупционеров

Существующая система лицензирования является одной из преград улучшению бизнес-климата в Украине. Об этом заявила Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, представляя в парламенте законопроекты по сокращению количества лицензий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, депутат отметила, что лицензирование является важнейшей частью взаимоотношений государства и частного бизнеса. «В Украине эта система взаимодействия и сотрудничества, которая успешно работает в большинстве развитых стран, превратилась в машину по выкачиванию денег из предпринимателей. Сегодня в стране лицензируется более 200 видов деятельности, выдачей лицензий занимаются 44 органа власти, она регулируется более 20-ю отраслевыми законами, – подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – За этими цифрами стоят десятки тысяч разрушенных бизнес-проектов и тысячи коррупционеров. Система лицензирования стала одной из главных преград улучшения бизнес-климата в стране. Не удивительно, что в страну не приходят инвестиции, мы занимаем последние места в рейтингах конкурентоспособности».

По словам главы парламентского комитета, во всем мире существует два критерия, по которым работает система лицензирования и выдаются соответствующие документы. «Первый критерий – это потенциальная опасность для общества, гражданина и государства. Второй – это доступ к ограниченным ресурсам. В Украине около 30% лицензий не отвечают данным критериям. Наша цель – сократить их количество и дать предпринимателям свободно вздохнуть, убрав возможность для коррупции», – заявила она.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ напомнила, что на протяжении последних нескольких лет профильный комитет Верховной Рады делал все возможное, чтобы сократить количество видов деятельности, подлежащих лицензированию. «Первую победу мы одержали в конце 2009 года, когда было сокращено 5 видов лицензий. Сейчас на рассмотрении парламента находится еще ряд законопроектов, направленных на сокращение количества лицензий», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Справка УНИАН. Сегодня, 21 сентября, Верховная Рада Украины по предложению Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства приняла за основу проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по ограничению государственного регулирования хозяйственной деятельности» (3696, автор – Президент Украины).

Цель законопроекта – максимальное содействие государства открытию и ведению предпринимательской деятельности. Документом предлагается сократить 23 вида деятельности, подлежащих лицензированию, ведение которых не связано с угрозой безопасности государства, жизни и здоровью людей, ухудшением состояния окружающей среды, а также относительно которых существуют другие средства государственного регулирования (государственные стандарты, строительные нормы и правила, технические условия, международные стандарты качества и др.).