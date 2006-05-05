Олесь Довгий читает много негатива о себе и Андрее Ющенко

Заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ отказался комментировать информацию о подаренном им мобильном телефоне сыну Президента Украины Андрею ЮЩЕНКО, но при этом призвал журналистов “уточнять информацию о нем и о его семье”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам, отвечая на вопрос, дарил ли он дорогой телефон сыну Президента.

“Я не хотел бы комментировать это...”, - сказал он. При этом О.ДОВГИЙ подчеркнул, что сейчас читает очень многих негатива о себе, о его семейных связях, а также о его дружеских отношениях с А.ЮЩЕНКО.

“Андрей – это мой товарищ, мой друг, с которым я знаком задолго до того, как его отец стал и был избран Президентом Украины. Наши отношения абсолютно никак образом не зависят от того, чей он сын – или Президента, или бывшего оппозиционера”, - сказал О.ДОВГИЙ. По его словам, ни он, ни сын Президента никогда не скрывали этих отношений, и в них “кроется лишь общение, и никакого бизнеса, никаких общих вопросов, никакого лоббирования, шкурных интересов – ничего не происходит”. “Это исключительно дружеские отношения”, - отметил О.ДОВГИЙ.

Вообще же, что касается сообщений в СМИ, которые “ретранслируют якобы слухи” о его семье, то он попросил журналистов: “Чтобы вы сначала уточняли или спрашивали альтернативную точку зрения, а затем писали”.

На повторный вопрос представителей СМИ к нему как первоисточнику, все же был ли этот подарок А.ЮЩЕНКО, О.ДОВГИЙ сказал, что у него уже нет времени, извинился и побежал, по его словам, на встречу.

Как сообщал УНИАН, в июле 2005 года интернет-издание “Украинская правда” опубликовало ряд статей под названием “Андрей ЮЩЕНКО, сын Бога?”. В статьях шла речь, в частности, о том, что А.ЮЩЕНКО ездит на очень дорогой иномарке, что сын главы государства имеет мобильный телефон стоимостью несколько тысяч евро; что его часто видят в дорогих ночных клубах и тому подобное. При этом "УП" задала вопрос: откуда у студента средства, чтобы вести такой образ жизни?

В свою очередь А.ЮЩЕНКО тогда объяснил, что в частности, мобильный телефон ему подарил друг. По данным некоторых СМИ, это 24-летний О.ДОВГИЙ - сын председателя правления “Укртелекома” Станислава ДОВГОГО.