Янукович предлагает губернаторам пойти в отпуск

Совещания председателей областных государственных администраций с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО не идут на пользу регионам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на заседании Кабинета министров, говоря о вчерашнем совещании губернаторов с главой государства.

«То, что сейчас делает Секретариат Президента, - это деструктивные действия», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, отметив, что в ближайшее время не нужно отрывать руководителей областей от работы.

Глава правительства дал поручение вице-премьер-министру Владимиру РЫБАКУ и Владимиру ЯЦУБЕ провести соответствующую работу, «чтобы руководители регионов занимались своими делами». «Когда будет принято решение КС, и исполнительная власть примет решение по поводу подготовки к выборам, тогда у них будут свои обязанности. Сейчас, если кто-то хочет заниматься выборами, пусть пишут заявления об отпуске и занимаются выборами», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, вчера заместитель главы Секретариата Президента Виктор БОНДАРЬ после встречи Президента Виктора ЮЩЕНКО с губернаторами заявил, что председатели областных государственных администраций начинают подготовку к внеочередным парламентским выборам, в частности работу относительно формирования избирательных комиссий.

Перед встречей главы областных государственных администраций подписали cовместное заявление относительно поддержки действий Президента.