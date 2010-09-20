Соглашение об ассоциации с ЕС может быть подписано до конца года

Соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Украиной может быть подписано уже до конца этого года. Такое мнение выразил глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН сегодня в АП во время встречи с журналистами.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, по словам чиновника, это может произойти на саммите Украина-ЕС в ноябре.

“Есть все основания для этого”, - сказал С.ЛЕВОЧКИН, добавив, что “детали прорабатываются”.

По его словам, это будет стратегический универсальный документ, в котором будут четко указаны параметры сотрудничества, а уже после этого стороны продолжат разрабатывать проблемные вопросы, касающиеся визового режима и зоны свободной торговли, с тем, чтобы достичь окончательных договоренностей.

Как сообщал УНИАН, в Брюсселе 15 сентября прошло пленарное заседание в рамках шестнадцатого раунда переговоров между Украиной и Европейским Союзом о заключении Соглашения об ассоциации. Стороны продолжили обсуждение несогласованных положений разделов Соглашения относительно преамбулы, политического диалога, юстиции, свободы и безопасности, а также институционных, общих и оконечных положений. Стороны также обсудили перспективы воплощения Программы всеобъемлющей институционной перестройки.

Достигнута договоренность провести следующее пленарное заседание в рамках 17-го раунда переговоров в ноябре 2010 года в Киеве.