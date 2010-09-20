Нардепы хотят обязать фанатов «стучать» и уважать гимны

Верховной Раде предлагают узаконить обыски зрителей спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий и наблюдение за публикой “на предмет соблюдения установленных правил поведения” во время матчей. Такую законодательную инициативу содержит законопроект, зарегистрированный регионалами Александром Зацем и Игорем Прасоловым.

Двое нардепов также предлагают парламенту установить, что зрители и болельщики среди прочего обязаны “информировать представителей службы безопасности мероприятия, правоохранительных органов, стюардов о предметах, которые вызывают подозрение, бережно относиться к оборудованию и имуществу мест проведения массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий” и “оказывать уважение национальным гимнам, флагам, символике государств-участниц мероприятия”. Среди прав зрителей и болельщиков двое нардепов предусмотрели такие:

- приобрести билет/билеты для посещения официальных массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий;

- пройти на территорию мест проведения и занять место, указанное в билете;

- поддерживать лично избранных участников мероприятия всеми не запрещенными средствами и формами поведения;

- получать информацию относительно течения событий на месте проведения массового спортивного и физкультурно-оздоровительного мероприятия и за его границами.

Интересно, что разделение на “зрителей” и “болельщиков” авторам законопроекта понадобилось из-за того, что по их мнению это – две отдельных группы. Вторые - это физические лица, которые посещают массовые спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия и демонстрируют свое расположение к лично избранным участникам этих мероприятий. А первые - физические лица, которые посещают спортивные мероприятия исключительно с целью их просмотра.