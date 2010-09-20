В БЮТ решили, что блокирование - метод устаревший, и изобрели новый
Кожемякин интригует
Фракция «БЮТ-Батькивщина» будет требовать завтра первоочередного рассмотрения пакета законопроектов по социальной защите населения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил первый заместитель лидера фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей КОЖЕМЯКИН.
В частности, напомнил он, как и на прошлой пленарной недели, фракция будет требовать принятия решения о моратории на повышение цен на жилищно-коммунальные услуги, газ и повышение пенсионного возраста.
«Мы будем настойчиво требовать всеми, сегодня существующими, законными методами рассмотрения первоочередно этих законопроектов», - сказал он.
В то же время, А.КОЖЕМЯКИН отказался конкретно сказать, будут ли блокировать депутаты завтра работу парламента.
«Слово «блокирование» на сегодняшний день уже устаревшее. Есть и другие методы», - сказал он.
При этом А.КОЖЕМЯКИН добавил, что окончательная позиция по этому вопросу будет приниматься сегодня на заседании фракции.