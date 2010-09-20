Турчинов рассказал, о чем его расспрашивали в СБУ

Бывший первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сообщил, что следователь СБУ сегодня на допросе задавал ему такие же вопросы, что и в прошлый раз.

Об этом он заявил в интервью журналистам после допроса у следователя СБУ.

«Я был удивлен как вызовом, так, соответственно, и допросом, потому что мне задали приблизительно те же вопросы, на которые я уже давал ответ. Я еще раз дал ответ, потому, откровенно скажу, для меня не понятна мотивация вызова меня на допрос», - сказал А.ТУРЧИНОВ, отметив при этом, что такие действия со стороны СБУ он расценивает исключительно как политическое давление.

Отвечая на вопрос, на самом ли деле следователи не могли найти его, как это утверждал председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ, для вручения повестки на допрос, А.ТУРЧИНОВ сказал, что никаких оснований для таких заявлений не давал. «Я работал по собственному графику. Более того, я планировал работать в понедельник и вторник в регионах, но после того, как сказали, что не могут меня найти, я прекратил свои командировки и приехал на допрос, чтобы не давать оснований для таких заявлений», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.

Вместе с тем, он отметил, что его еще раз планируют вызвать на допрос. «Меня предупредили, что может возникнуть желание пообщаться в среду», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября А.ТУРЧИНОВ был на допросе в СБУ в связи с делом «РосУкрЭнерго».