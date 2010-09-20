Кириленко: придется отдавать детей в русскоязычные классы

Принятие законопроекта о языках, внесенный коалицией, приведет к тому, что родители будут вынуждены отдавать своих детей в русскоязычные классы. Об этом заявил народный депутат, лидер партии “За Украину!” Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, по словам В.КИРИЛЕНКО, сам министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК «приложил руку» к этому законопроекту.

“Чувствуется, что ТАБАЧНИК лично писал 21-ю статью коммунистически-регионального законопроекта о языках. Там сказано – как в советские времена – родители приходят и говорят, на каком языке в школе будет учиться их ребенок”, - отметил депутат.

В.КИРИЛЕНКО убежден, что принятие данного закона может привести к тому, что родители будут вынуждены отдавать своих детей в русскоязычные классы украинских школ.

“Студенты также будут разделены по языковому признаку, а администрации вузов будут создавать малокомплектные группы для украиноязычных студентов, других же будут загонять в русскоязычные группы”, - прогнозирует В.КИРИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона "О языках в Украине", внесенный представителями коалиции Александром ЕФРЕМОВЫМ, Петром СИМОНЕНКО и Сергеем ГРИНЕВЕЦКИМ.