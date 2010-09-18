Азарову было неприятно, когда Путин назвал Ющенко «мазуриком»

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что ему было неприятно, когда глава правительства РФ Владимир ПУТИН во время совместного брифинга с бывшим премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО в 2008 году назвал бывшего в то время президента Украины Виктора ЮЩЕНКО «мазуриком».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил в эфире телеканала «Интер».

При этом он выразил возмущение тем, что, реагируя на упомянутое заявление В.ПУТИНА, Ю.ТИМОШЕНКО «захихикала».

«Мне это тогда было неприятно. Я не являюсь сторонником ЮЩЕНКО – однозначно, и вы это знаете. Но это украинский президент, представляющий государство. Поэтому я никогда в жизни не позволил бы смеяться над моим президентом. Она (Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН) должна была после таких слов развернуться и уйти», - заявил Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что в подобной ситуации поступил бы именно так. «У меня такая ситуация была. На пределе были переговоры, и так бы и сделал, если бы они не пошли в более удачном плане», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 2 октября 2008 года, комментируя по просьбе украинских журналистов ситуацию, когда из-за аварийной посадки президентского самолета В.ЮЩЕНКО пришлось вылететь во Львов самолетом, которым в этот же день в Москву на переговоры с премьером РФ В.ПУТИНЫМ собиралась лететь Ю.ТИМОШЕНКО, премьер-министр РФ сказал: "Мазурик какой-то утащил самолет».