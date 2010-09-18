Леся Гонгадзе отказалась от квартиры, которую ей хотел купить Ахметов
Герман: думаю, сделаем это даже без ее воли
Бизнесмен, народный депутат от Партии регионов Ринат АХМЕТОВ готов купить матери убитого журналиста Георгия Гонгадзе Лесе ГОНГАДЗЕ квартиру.
Об этом заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН сообщила в эфире программы Шустер Live на ТРК “Украина”.
По ее словам, Р.АХМЕТОВ выразил такое желание, узнав, что мать погибшего журналиста живет «в коммунальной квартире, где есть общий туалет и три пьяницы живут».
А.ГЕРМАН отметила, что Р.АХМЕТОВ, «узнав от меня о такой страшной ситуации в ее жизни, сказал: "Поедьте к госпоже Лесе ГОНГАДЗЕ, пусть она выберет себе самую лучшую квартиру во Львове, и я готов сегодня ее купить". По ее словам, она передала Л.ГОНГАДЗЕ это предложение, но та отказалась. По мнению А.ГЕРМАН, Л.ГОНГАДЗЕ «очень скромный человек, она очень скромная женщина и сказала, что это, по-видимому, не подойдет, если я это возьму, потому что таких бедных немолодых женщин в Украине очень много, и это будет несправедливо».
"Я думаю, что даже без ее воли, мы сделаем это. Ринат Леонидович АХМЕТОВ выразил такую добрую волю - помочь матери", - сказала она.
А.ГЕРМАН также отметила, что за эти годы никто не подумал, как вдова журналиста Мирослава ГОНГАДЗЕ сама воспитывает детей.
«Я думаю, что мы должны собрать средства и для обучения Гииных детей, потому что я знаю, что Мирося там мало зарабатывает», - сказала она. По словам А.ГЕРМАН, «ее одного заработка для детей не хватит».