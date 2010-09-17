Колесников: Налоговый кодекс должен быть принят в ВР в течение октября

Налоговый кодекс Украины должен быть принят Верховной Радой в течение октября.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ сегодня на брифинге, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.

«За октябрь Налоговый кодекс должен быть принят, а уже с 1 января он вступит в силу», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Вице-премьер-министр заметил, что на сегодняшний день в правительстве уже обсужден окончательный вариант проекта Налогового кодекса и создана редакционная группа, которая должна «вычистить» из кодекса все неточности и защитить права бизнеса.

Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что главные статьи Налогового кодекса декларируют нулевую ставку налога на прибыль для малого бизнеса при обороте до 3 млн. грн. в год и для плательщиков единого налога при обороте до 300 тыс. грн. в год; ставка налога на прибыль уже с 2011 года – 19%.

Вице-премьер-министр отметил, что над Налоговым кодексом работала группа специалистов – члены правительства, представители всех ассоциаций бизнеса и всех отраслей промышленности.