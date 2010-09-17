У кого самые большие шансы стать мэром Днепропетровска (опрос)

Определились три основных кандидата в мэры Днепропетровска.

Согласно переданным агентству УНИАН результатам социологического опроса, проведенного Приднепровским региональным центром политических исследований «Политикум», наибольшие шансы занять пост мэра Днепропетровска имеют три кандидата – действующий мэр, представитель Партии регионов Иван КУЛИЧЕНКО, председатель «Громадської сили» Загид КРАСНОВ и народный депутат, лидер партии «Україна майбутнього» Святослав ОЛЕЙНИК.

Так, на вопрос «Если бы в выборах городского головы Днепропетровска принимали участие только названные кандидаты, за кого из них вы бы проголосовали?», жители ответили: за И.КУЛИЧЕНКО - 32,9%, за С.ОЛЕЙНИКА - 7,6% респондентов.

На тот же вопрос касательно кандидатур З.КРАСНОВА и С.ОЛЕЙНИКА, мнения распределились следующим образом: за З.КРАСНОВА проголосовали бы 25,4% горожан, за С.ОЛЕЙНИКА - 10,4%.

Если бы в выборах мэра Днепропетровска участвовали все три политика, то голоса распределились бы так: за И.КУЛИЧЕНКО - 27,1%, за З.КРАСНОВА - 22,0%, за С.ОЛЕЙНИКА - 6,4%.

Опрос проводился 13-14 сентября. Всего было опрошено 1800 жителей Днепропетровска. Погрешность выборки составляет 2,3%.