Буковинская НСНУ готовит избирательные списки и добровольцев в Киев

„Нашеукраинці” Буковины полностью поддерживают Указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о роспуске Верховной Рады и обещают сделать все возможное для его исполнения. В частности, уже сегодня начнется формирование избирательных списков и списков кандидатов от НСНУ в участковые комиссии”. Об этом заявил представителям местных СМИ заместитель председателя Черновицкой областной государственной администрации Борис БАГЛЕЙ, который также занимает должность заместителя председателя совета областной организации партии “Народный Союз Наша Украина.

Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, Б.БАГЛЕЙ сообщил, что на Майдане Незалежности в столице находятся несколько сотен активистов-“нашеукраинцев”. При этом он не исключает, что „совет Черновицкой облорганизации НСНУ примет решение организовать для их поддержки дополнительную отправку людей в столицу”.

Как отметил в интервью УНИАН начальник управления информации и связей с общественностью Черновицкой ОГА, пресс-секретарь губернатора Буковины Богдан ОНУФРИК, по состоянию на середину дня „в области ничего необычного не происходит, и Черновицкая ОГА работает в привычном режиме».

По его словам, никаких официальных заявлений об общественно-политической ситуации в Украине 3 апреля руководство Черновицкой ОГА делать не собирается.

На завтра, по данным пресс-секретаря губернатора Буковины, назначена сессия Черновицкого областного совета, большинство в котором (70 из 106 депутатов) составляют представители БЮТ и НСНУ.

Как сообщал УНИАН, 29 марта внеочередная сессия облсовета приняла обращение к Президенту Украины с требованием роспуска парламента. Против этого решения выступили фракции Партии регионов (14 депутатов), СПУ (7 депутатов), Народной партии (7 депутатов), партии «ПОРА” (6 депутатов). Они отказались принимать участие в работе внеочередной сессии и покинули сессионной зал.

Кроме этого, за роспуск парламента на прошлой неделе на Буковине проголосовали практически все районные и городские советы.