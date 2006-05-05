В Секретариате Президента рассматривают вопрос о выходе Украины из СНГ

В Секретариате Президента рассматривается вопрос о выходе Украины из Содружества независимых государств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Секретариате Президента Украины сообщил советник главы государства – руководитель Главной службы внешней политики Константин ТИМОШЕНКО.

По его словам, Украина неоднократно заявляла, что не довольна функционированием СНГ, и в таком случае возникает вопрос о целесообразности существования этой организации.

К.ТИМОШЕНКО отметил, что вопрос о выходе со СНГ рассматривается, но он не стоит очень остро в повестке дня.

По его словам, Украина хочет, чтобы многочисленные соглашения, которые были подписаны в рамках СНГ, начали работать и давали эффект и результат.

«Если результата не будет, этот вопрос (о выходе из СНГ – УНИАН) встанет, если не завтра, то в ближайшее время в конкретном плане», - сказал К.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 4 мая в Москве первый заместитель министра иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО заявил, что официальный Киев считает, что СНГ все больше теряет свою привлекательность.

"Мы разочарованы, что СНГ все больше теряет привлекательность. Из структуры, которая могла бы заниматься делами, она превращается в структуру, которая занимается социально-экономическими проблемами. Нас интересуют реальные вещи", - отметил дипломат.

"Если ничего не делается, у стран возникает вопрос, нужно ли продолжать участие (в СНД- УНИАН). Мы анализируем то, в каких органах мы находимся, сколько платим, какой эффект от участия. Мы будем анализировать плюсы и минусы участия в СНГ", - заявил В.ОГРЫЗКО.