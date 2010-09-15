Тигипко уже знает, как будет обходить приказ Азарова

Каждый руководитель политической партии во время выборов принимает в них участие.

Об этом заявил сегодня журналистам лидер партии «Сильная Украина», вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

Отвечая на вопрос относительно замечания премьер-министра Николая АЗАРОВА о том, что члены правительства должны определиться о своем участии в выборах в органы местного самоуправления, С.ТИГИПКО сказал: «Я могу сказать так: безусловно, тот руководитель партии, который работает в правительстве, не агитировать за свою партию и отойти абсолютно от выборов не сможет». Он отметил, что, по его мнению, политика существует для того, чтобы во время выборов политическим партиям и политикам заниматься выборами.

«Но лично я для себя четко знаю, каким образом буду решать этот вопрос. Я специально не шел в отпуск. Я готовился летом к тому, чтобы осенью уйти в свой законный отпуск, так как ходят все граждане Украины. И я решил потратить его как раз на выборы. Никакого политического давления ни на кого, безусловно, я не собираюсь оказывать», - отметил С.ТИГИПКО.

Он не назвал дату, когда уйдет в отпуск, отметив, что еще рано. «Сейчас - Налоговый кодекс», - отметил С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины, премьер-министр Николай АЗАРОВ запретил членам правительства даже комментировать ход избирательной кампании. «Деятельности правительства избирательная кампания не касается. Поэтому даже комментировать течение кампании не является компетенцией министров. Я на этом настаиваю: чтобы никто не отвлекался от текущих дел. Если кто-то желает принять участие в выборах, пожалуйста. Но надо сделать выбор – где ты собираешься работать: в правительстве или в тех органах, в которые баллотируешься», - заявил премьер.