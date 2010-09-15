Милиция объясняет, почему украинцы не могут получить паспорта

Министерство внутренних дел принимает необходимые меры для ускорения закупки необходимого количества бланков паспортов гражданина Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

В МВД напомнили, что ежегодно органы внутренних дел выдают 1,2-1,3 миллиона паспортов гражданина Украины. При этом изготовление бланочной продукции осуществляется на основании договоров, заключенных между Министерством внутренних дел Украины и Государственным предприятием „Полиграфический комбинат „Украина”. Для обеспечения территориальных подразделений службы гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц бланками паспортов гражданина Украины на 2010 год была подана заявка на изготовление 1, 5 млн. бланков.

1,1 млн. бланков паспортов гражданина Украины „Полиграфкомбинат „Украина” не изготовил в связи с кредиторской задолженностью перед Госпредприятием и отсутствием необходимого бюджетного финансирования указанных мероприятий. В связи с этим в третьем квартале этого года возникли трудности с обеспечением органов внутренних дел бланками паспорта гражданина Украины.

В МВД отметили, что с целью увеличения расходов на приобретение бланков паспортов гражданина Украины по инициативе МВД принято распоряжение Кабинета министров Украины «О перераспределении бюджетных назначений Министерства внутренних дел в 2010 году» между бюджетными программами МВД на сумму почти 14 миллионов гривен. По результатам неоднократных обращений МВД Украины в Министерство финансов Украины и Кабинет министров Украины вопрос финансирования мероприятий по изготовлению бланочной продукции решен положительно.

В соответствии с Реестром лицензиатов Минфина, бланки паспорта гражданина Украины имеет право изготовлять ГП «Полиграфкомбинат» Украина» и Государственное предприятие «Киевская офсетная фабрика». Однако технические возможности по изготовлению бланков паспорта в ГП «Киевская офсетная фабрика» отсутствуют.

Для приобретения указанных бланков 16 августа этого года МВД принято решение о включении в годовой план закупок МВД закупка бланков паспорта гражданина Украины по процедуре – у одного участника. Сейчас пакет документов находится в Минэкономики на согласовании.