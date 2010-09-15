Коалиция ВР: в Украине утверждается торжество европейских ценностей

Парламентская коалиция заверяет представителей Европейской народной партии, что в Украине последовательно утверждается торжество европейских ценностей.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении коалиции депутатских фракций «Стабильность и реформы» в Верховной Раде Украины шестого созыва к Европейской народной партии по поводу резолюции Политической ассамблеи ЕНП, в которой выражается обеспокоенность сворачиванием свободы слова в Украине и осуждается вмешательство государства Украина во внутренние дела партии «Батькивщина».

В обращении отмечается, в частности, что коалиция в ВР «с большим уважением и симпатией относится к Европейской народной партии, которая является одной из ведущих и наиболее влиятельных политических сил в Европейском сообществе». «Мы исповедуем близкие мировоззренческие принципы, основанные на принципах демократии, всестороннего соблюдения прав и свобод человека и гражданина», - говорится в обращении коалиции.

Учитывая это, коалицианты отмечают, что были «очень обеспокоены резолюцией по ситуации в Украине, которая была принята на заседании политической ассамблеи ЕНП.

«Мы хотим заверить, что факты, изложенные в упомянутой резолюции, объективно не отражают общественно-политические реалии и процессы, имеющие сегодня место в Украине», - заявляют представители большинства украинского парламента.

По их мнению, в резолюции ЕНП «отражена несколько однобокая точка зрения на ситуацию». «Эту точку зрения активно пропагандирует определенная часть оппозиционных сил Украины. Вместе с тем, в Украине как в демократической стране, существует много политических сил, в том числе и оппозиционных, которые имеют другую точку зрения относительно политических процессов, которые сейчас происходят», - отметили коалицианты.

Также они напомнили европейским политикам, что «именно в разнообразии взглядов состоят одни из фундаментальных принципов демократии - толерантность и плюрализм мнений».

Коалиция ВР заверила "европейских коллег", что «Украина последовательно движется к стратегической цели», провозглашенной с обретением независимости, - построение демократического, правового европейского государства.

«Мы как парламентское большинство, которое последовательно выступает за торжество европейских ценностей в Украине и поддерживает европейскую интеграцию нашей страны, всегда готовы ознакомить наших европейских коллег с нашей точкой зрения и привести соответствующие убедительные аргументы», - заявляют депутаты от большинства.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября Европейская народная партия приняла резолюцию своей Политической ассамблеи, где выразила обеспокоенность сворачиванием свободы слова в Украине и осудила вмешательство государства Украина во внутренние дела партии «Батькивщина».

Партия регионов через свою пресс-службу заявила, что резолюция ЕНП была написана в киевском штабе Юлии ТИМОШЕНКО.

В то же время прес-секретарь ЕНП Костас САСМАТОГЛУ пояснил, что этой резолюцией партия хотела напомнить Президенту Украины В. ЯНУКОВИЧУ о важности соблюдения демократических норм на пути евроинтеграции Украины.