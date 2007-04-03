Янукович обвинил Ющенко в узурпации власти

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о роспуске парламента имеет целью узурпацию власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая в парламенте во время обсуждения вопроса о политической ситуации в Украине.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, вчера «мы стали свидетелям покушения на конституционный строй». «Пресловутый указ Президента имеет целью узурпацию власти», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, ведь, по словам премьера, речь идет о фактическом разгоне легитимного, демократически избранного парламента.

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, эти шаги являются частью сценария, компонентами которого могут быть и дальнейшие шаги. Как считает В.ЯНУКОВИЧ, в частности, это создание условий для перманентных парламентских выборов с целью дискредитации парламентаризма как такового, гарантирование механизма сохранения при власти определенных лиц при любых результатах выборов, а также ревизия Конституции с целью установления автократичной президентской власти.