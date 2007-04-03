Европа считает, что последнее слово - за Конституционным Судом

Конституционный суд Украины должен дать ответ на вопрос, отвечает ли Основному закону указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о прекращении полномочий Верховной Рады. Такое мнение в интервью „Немецкой волне” выразила докладчик мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы Ханне СЕВЕРИНСЕН.

Она выразила убеждение, что “немедленное рассмотрение Конституционным судом Украины соответствия Основному закону указа Виктора ЮЩЕНКО может снять опасность углубления политического кризиса”.

В то же время, Х.Северинсен сказала, что разделяет обеспокоенность В.Ющенко стремлением правительственной коалиции сформировать конституционное большинство в Верховной Раде. По мнению докладчика ПАРЕ, попытки правительства перебрать всю полноту власти в стране противоречат духу Конституции.

Х.Северинсен считает, что при условии подтверждения конституционности указа главы государства, внеочередные выборы являются приемлемым выходом из нынешней ситуации. „Це абсолютно нормально, если нет другого выхода. Я надеюсь, что правовые основания для такого решения достаточно убедительны”, отметила докладчик ПАРЕ.

Впрочем, добавила Х.Северинсен, при нынешней избирательной системе в Украине граждане не имеют реального влияния на избирательные списки партий, а следовательно – и на формирование состава парламента.