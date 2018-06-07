Министр топлива предохраняется швейцарским правом?
Согласно швейцарскому праву ведение реестра акционеров – дело компаний, а не государства... Акции «на предъявителя» не содержат никаких данных о собственнике…
Юрий Бойко официально открестилсяот своей причастности к кампании «РосУкрЭнерго». Информация о том, что на этапе самого создания РУЭ в 2004 году он был одним из непосредственно сопричастных, ни для кого не является секретом. В нашем распоряжении имеется копия протокола первого общего собрания РУЭ, фактическое свидетельство о рождении. Среди участников – Юрий Бойко, фигурирующий как представитель частной австрийской компании «Центрагаз А.Г.» господина Фирташа. Хотя тогда, кроме того, он был первым заместителем министра топлива и энергетики Украины, председателем правления НАК «Нафтогаз Украины». Мы попросили прокомментировать заявление министра директора энергетических программ центра «Номос» Михаила Гончара.
Информация о том, что на этапе самого создания РУЭ в 2004 году он был одним из непосредственно сопричастных, ни для кого не является секретом. В нашем распоряжении имеется копия протокола первого общего собрания РУЭ, фактическое свидетельство о рождении. Среди участников – Юрий Бойко, фигурирующий как представитель частной австрийской компании «Центрагаз А.Г.» господина Фирташа. Хотя тогда, кроме того, он был первым заместителем министра топлива и энергетики Украины, председателем правления НАК «Нафтогаз Украины». Мы попросили прокомментировать заявление министра директора энергетических программ центра «Номос» Михаила Гончара.
|Юрий Бойко
Согласно швейцарскому хозяйственному праву, которое претерпело изменения с 1 января 2008 года (и отнюдь не в сторону прозрачности), ведение реестра акционеров является исключительно корпоративной прерогативой. То есть если раньше реестр акционеров велся на кантональном уровне (в случае РУЭ – это кантон Цуг Швейцарской Конфедерации), то с 2008 года это осуществляется на корпоративном уровне. Компания ведет сама реестр акционеров и никого об этом не обязана информировать. Законодательство Швейцарии четко фиксирует ограниченное обязательство компании обнародовать свою деловую информацию. Например, ежегодный отчет, бухгалтерский баланс, отчет аудиторов доводятся только к сведению акционеров. Потому на сайте РУЭ вы не найдете отчетности за 2008 и последующие годы.
О том, какой «исчерпывающий» объем информации о РУЭможно получить из открытого официального источника может убедиться каждый, кто захочет посмотреть Коммерческий реестр кантона Цуг.
По швейцарскому законодательству, компания считается созданной с момента внесения записи об этом в Коммерческий реестр. В нем содержатся сведения о месторасположении, уставном капитале, членах руководящего органа, о том, кто имеет право подписи, об ответственных лицах. А вот сведения об акционерах не отражаются, поскольку эта информация предоставляется третьим лицам лишь с согласия самих акционеров. Вот это один из ключевых моментов для понимания того, насколько могут соответствовать действительности те или иные высказывания лица, причастного к определенному бизнесу, зарегистрированному в Швейцарии.
Поэтому, пока имеется в наличии не опровергнутая документально информация о причастности к РУЭ господина Бойко, относящаяся к 2004 году – к моменту возникновения компании и до момента изменения в 2008 году Швейцарского обязательственного кодекса. И чтобы теперь удостовериться, является ли то или иное лицо причастным к РУЭ в определенный период времени, нужно, по сути, получить соответствующие протоколы, начиная с 22 июля 2004 года, когда компания была внесена в Коммерческий реестр, и по сей день. Но даже, если это будет предоставлено, то нужно понимать, что это будет не информация государственного (кантонального) органа, а корпоративная, пусть даже заверенная нотариально. То есть ее сложно верифицировать из независимых источников.
Вторая важная особенность компаний типа РУЭ состоит в наличии акций двух видов – именных и на предъявителя. Именные акции могут быть у Фирташа и Фурсина, по крайней мере, они не опровергают этого. Возможно, ситуация уже и другая, возможно пропорция не такая, как называлась – 45% у Фирташа, 5% у Фурсина, 50% у Газпрома, но акционерам выгодно, чтобы циркулировала именно эта информация. В то время как реальное соотношение могло меняться. Так вот «изюминка» состоит в том, что по решению акционеров именные акции могут трансформироваться в акции «на предъявителя» (по сути, анонимные) и наоборот.
Сертификат акций «на предъявителя» не содержит никаких данных о собственнике. Владелец сертификата акций «на предъявителя» автоматически считается собственником. Он не регистрируется в реестре компании. Ни компания, ни собрание акционеров, ни какое-либо должностное лицо не обязано выяснять, как сертификат оказался у его владельца. Акции «на предъявителя» передаются путем физического вручения сертификата. При продаже таких акций не требуется внесение какой-либо передаточной информации на сертификат или составления некоего сопровождающего документа. Тот, кто ими обладает, может отрицать личную причастность к ним, поскольку его фамилия там не фигурирует, но регулярно требовать и получать дивиденды. Это открывает широкие возможности для действий компании в интересах реальных собственников. Компания типа РУЭ, опираясь на швейцарское право, может отклонить запрос по поводу собственников акций и длительности периода владения ими. Это дает возможность не только нынешнему министру, но и любому другому лицу, причастному к компании, с «чистой» совестью утверждать о своей к ней непричастности. В этом и состоит тонкость подобных схем организации бизнеса. Она дает практически неограниченные возможности своим реальным владельцам и фактически предохраняет их от различных видов ответственности в своих странах.
|Дмитрий Фирташ
Михаил Гончар