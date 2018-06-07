Министр топлива предохраняется швейцарским правом?

Юрий Бойко официально открестилсяот своей причастности к кампании «РосУкрЭнерго». Информация о том, что на этапе самого создания РУЭ в 2004 году он был одним из непосредственно сопричастных, ни для кого не является секретом. В нашем распоряжении имеется копия протокола первого общего собрания РУЭ, фактическое свидетельство о рождении. Среди участников – Юрий Бойко, фигурирующий как представитель частной австрийской компании «Центрагаз А.Г.» господина Фирташа. Хотя тогда, кроме того, он был первым заместителем министра топлива и энергетики Украины, председателем правления НАК «Нафтогаз Украины». Мы попросили прокомментировать заявление министра директора энергетических программ центра «Номос» Михаила Гончара.

То, что министр говорит о своей непричастности к РУЭ сейчас, может быть правдой. И с такой же степенью вероятности это может быть ложью. Подтверждением его причастности или непричастности могут быть достоверные документы по составу акционеров РУЭ и Координационного комитета. Но даже если представить, что эти документы будут в наличии, это не даст полной картины, и не только в случае с Юрием Бойко и РУЭ, но и любого иного лица и любой другой компании, созданной по аналогичной схеме.

Согласно швейцарскому хозяйственному праву, которое претерпело изменения с 1 января 2008 года (и отнюдь не в сторону прозрачности), ведение реестра акционеров является исключительно корпоративной прерогативой. То есть если раньше реестр акционеров велся на кантональном уровне (в случае РУЭ – это кантон Цуг Швейцарской Конфедерации), то с 2008 года это осуществляется на корпоративном уровне. Компания ведет сама реестр акционеров и никого об этом не обязана информировать. Законодательство Швейцарии четко фиксирует ограниченное обязательство компании обнародовать свою деловую информацию. Например, ежегодный отчет, бухгалтерский баланс, отчет аудиторов доводятся только к сведению акционеров. Потому на сайте РУЭ вы не найдете отчетности за 2008 и последующие годы.

О том, какой «исчерпывающий» объем информации о РУЭможно получить из открытого официального источника может убедиться каждый, кто захочет посмотреть Коммерческий реестр кантона Цуг.

По швейцарскому законодательству, компания считается созданной с момента внесения записи об этом в Коммерческий реестр. В нем содержатся сведения о месторасположении, уставном капитале, членах руководящего органа, о том, кто имеет право подписи, об ответственных лицах. А вот сведения об акционерах не отражаются, поскольку эта информация предоставляется третьим лицам лишь с согласия самих акционеров. Вот это один из ключевых моментов для понимания того, насколько могут соответствовать действительности те или иные высказывания лица, причастного к определенному бизнесу, зарегистрированному в Швейцарии.

Поэтому, пока имеется в наличии не опровергнутая документально информация о причастности к РУЭ господина Бойко, относящаяся к 2004 году – к моменту возникновения компании и до момента изменения в 2008 году Швейцарского обязательственного кодекса. И чтобы теперь удостовериться, является ли то или иное лицо причастным к РУЭ в определенный период времени, нужно, по сути, получить соответствующие протоколы, начиная с 22 июля 2004 года, когда компания была внесена в Коммерческий реестр, и по сей день. Но даже, если это будет предоставлено, то нужно понимать, что это будет не информация государственного (кантонального) органа, а корпоративная, пусть даже заверенная нотариально. То есть ее сложно верифицировать из независимых источников.

Вторая важная особенность компаний типа РУЭ состоит в наличии акций двух видов – именных и на предъявителя. Именные акции могут быть у Фирташа и Фурсина, по крайней мере, они не опровергают этого. Возможно, ситуация уже и другая, возможно пропорция не такая, как называлась – 45% у Фирташа, 5% у Фурсина, 50% у Газпрома, но акционерам выгодно, чтобы циркулировала именно эта информация. В то время как реальное соотношение могло меняться. Так вот «изюминка» состоит в том, что по решению акционеров именные акции могут трансформироваться в акции «на предъявителя» (по сути, анонимные) и наоборот.

Сертификат акций «на предъявителя» не содержит никаких данных о собственнике. Владелец сертификата акций «на предъявителя» автоматически считается собственником. Он не регистрируется в реестре компании. Ни компания, ни собрание акционеров, ни какое-либо должностное лицо не обязано выяснять, как сертификат оказался у его владельца. Акции «на предъявителя» передаются путем физического вручения сертификата. При продаже таких акций не требуется внесение какой-либо передаточной информации на сертификат или составления некоего сопровождающего документа. Тот, кто ими обладает, может отрицать личную причастность к ним, поскольку его фамилия там не фигурирует, но регулярно требовать и получать дивиденды. Это открывает широкие возможности для действий компании в интересах реальных собственников. Компания типа РУЭ, опираясь на швейцарское право, может отклонить запрос по поводу собственников акций и длительности периода владения ими. Это дает возможность не только нынешнему министру, но и любому другому лицу, причастному к компании, с «чистой» совестью утверждать о своей к ней непричастности. В этом и состоит тонкость подобных схем организации бизнеса. Она дает практически неограниченные возможности своим реальным владельцам и фактически предохраняет их от различных видов ответственности в своих странах.

Но, предположим, что Бойко и Фирташ разбежались, может быть, даже и не вчера. Однако вопрос по поводу соответствия антикоррупционному законодательству Украины «совмещения» должности первого замминистра топлива и энергетики, главы Нафтогаза, представителя частной австрийской компании и члена Координационного комитета швейцарской компании, с которой НАК в том же лице подписывает 29 июля 2004 года контракт до 2028 года, остается. И это не праздный вопрос. Ведь деятельность в рамках долгосрочных контрактов, подписанных с подачи должностного лица между частной зарубежной компанией и государственной – Нафтогазом, привела к тяжелым последствиям для последней. Поэтому важно установить не столько «кто виноват», сколько то, кто будет нести ответственность и компенсировать нанесенный ущерб. А для этого необходимо устанавливать «кто есть кто». Не исключено, что в списке тех, через чьи руки проходили акции «на предъявителя», могут быть, не только министерские чиновники, но и некоторые премьеры, президенты, действовавшие через особо доверенных лиц. Не случайно ведь, что президенты и премьеры меняются, дешевого туркменского газа уже и в помине нет, а схема остается.

Михаил Гончар