Ляшко - Литвину: испугали ежа голой задницей

БЮТ не боится того, что представители СБУ и УГО будут присутствовать в сессионном зале ради недопущения блокирования Верховной Рады. Это лишь попытка спикера "испугать ежа голой задницей".

Об этом, как сообщает tsn.ua,, сказал народный депутат из фракции БЮТ Олег Ляшко.

"Власть считает, что если они заведут в зал СБУ, УГО, прокуратуру, откроют на каждого оппозиционного депутата по уголовному делу, то решат проблемы. Я предлагаю нашему спикеру идти другим путем, чтобы его фракция проголосовала за мораторий на повышение цен на газ", - заметил он.

"Почему спикер не вспоминал об УГО, СБУ и прокуратуре, когда Партия регионов блокировала работу парламента, требуя принятия закона о социальных стандартах? Пусть сначала нынешнюю власть привлекут к ответственности, а затем уже разбираются с оппозицией. Ребенка может каждый оскорбить. Но оппозиция – это не беззащитный ребенок. Мы способны за себя постоять", - отметил "бютовец".

Депутат также сомневается, что инициатива Литвина будет реализована.

"Но кто заведет в зал УГО и СБУ?! Это все угрозы, направленные на то, чтобы вынудить оппозицию прекратить действовать решительно в интересах людей. Нас этим не напугаешь. Есть такая поговорка: "Испугали ежа голой задницей", - сказал депутат.

Напомним, спикер парламента Владимир Литвин заявил, что Верховная Рада должна поручить УГО и СБУ обеспечить порядок во время своей работы.