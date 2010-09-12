Погода на завтра

13 сентября на территории Украины, по прогнозам синоптиков, осадков не ожидается, лишь днем в Крыму местами возможен кратковременный дождь, гроза.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ночью и утром в западной части местами будет наблюдаться туман. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 20-25° (в Карпатах ночью 4-9°, днем 11-16°); в южной части ночью 10-15°, на побережье Крыма 15-20°, днем 22-27°.

В Киеве и области будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 6-11°, днем 20-25°. По г. Киеву температура ночью 9-11°, днем 22-24°.

12 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 18-23°, возле Геническа 17°, в Днепре в районе Киева 17°.