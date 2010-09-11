Магера: отмена райсоветов в Киеве сэкономит 15 млн. грн.

Отмена районных советов в городе Киеве сэкономит около 15 млн. грн. средств, которые предусмотрены государственным бюджетом для проведения выборов в органы местного самоуправления 31 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам заместитель председателя ЦИК Андрей МАГЕРА.

«Около 15 млн. грн. мы можем сэкономить на том, что не будут проводиться выборы в районные советы в городе Киеве», - сказал А.МАГЕРА. Он отметил, что эти средства ЦИК направит на «более неотложные цели».

А.МАГЕРА еще раз напомнил, что в целом для подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления ЦИК не хватает около 300 млн. грн. Он отметил, что ЦИК по возможностию будет экономить на каких-то мероприятиях, но комиссия не может экономить, в частности, на печатании избирательных бюллетеней и на заработных платах для членов избирательных комиссий.