Ефремов надеется, что ВР повысит статус русского языка

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ надеется, что в Верховной Раде найдется достаточное количество голосов для принятия нового закона о языках, который повышает статус русского языка в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время эфира "Шустер live".

А.ЕФРЕМОВ опроверг все обвинения оппозиции в том, что коалиция снова затрагивает языковой вопрос перед выборами и с целью отвлечь внимание населения от острых социальных проблем. Он заметил, что направил данный законопроект для регистрации в Секретариат ВР еще четыре месяца назад. "Но Секретариат его не регистрировал по одной простой причине: у нас есть норма в Регламенте, что если есть альтернативные законопроекты, то я этот законопроект могу зарегистрировать через следующую сессию. Поэтому он был готов давно", - сказал он.

А.ЕФРЕМОВ также заметил, что еще раньше фракция Партии регионов не могла внести этот законопроект, поскольку не было достаточного количества голосов для его принятия. "Сегодня, я надеюсь, хотя и не уверен в этом, достаточное количество голосов будет в зале, и мы выполним обязательства, которые давали нашим избирателям", - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в ВР был зарегистрирован проект закона "О языках", внесенный представителями коалиции Александром ЕФРЕМОВЫМ, Петром СИМОНЕНКО и Сергеем ГРИНЕВЕЦКИМ. Законопроектом предусматривается, что в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка с учетом того, что русский язык является родным или повседневно используемым большинством граждан Украины, общепринятым, наряду с украинским, языком межличностного общения на всей территории Украины, одним из официальных и рабочих языков Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, ЮНЕСКО и других международных организаций.