Карасев о сезоне выборов, фальшивой коалиции и сложном 2012 годе

Один из лидеров партии “Единый Центр” Вадим КАРАСЕВ допускает проведение внеочередных парламентских выборов в 2011 году.

Как сообщила УНИАН пресс-служба партии, об этом он сказал на пресс-конференции в Донецке в рамках регионального тура руководителей партии.

«Местными выборами открывается новый электоральный сезон, и не исключено, что в 2011 году могут быть досрочные выборы в Верховную Раду. Очевидно, что 2012 год будет сложным с экономической точки зрения, а потому не очень выгодным для убедительной победы на парламентских выборах правящей Партии регионов», - отметил он.

При этом В.КАРАСЕВ подчеркнул, что нынешний состав Верховной Рады не отвечает новым политическим требованиям. «Создали парламентскую коалицию, но эта коалиция раздирается внутренними противоречиями, она фальшива. Следовательно, нужны новые выборы, пусть народ даст вотум доверия новым политическим силам, новым партиям», - сказал политик.

По его мнению, судьба досрочных парламентских выборов во многом будет зависеть и от результатов местных кампаний. «Выборы – это возможность презентовать новую программу, адекватную новым вызовам, новому времени, обновить повестку дня политического дискурса», - сказал один из лидеров “Единого Центра”.