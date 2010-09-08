Среди «регионалов» нет единодушия относительно кандидатуры Кернеса

Решение харьковской областной ячейки Партии регионов «рекомендовать городской партийной организации утвердить Геннадия Кернеса кандидатом на пост мэра» не учитывает высокий антирейтинг нынешнего и.о. харьковского мэра. Об этом в интервью УНИАН заявила политолог из Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина Галина КУЦ.

«Это решение было ожидаемо, поскольку тандем Добкин–Кернес достаточно крепок, что и повлекло такие заявления со стороны Михаила ДОБКИНА, – сказала она. – В то же время фигура Г.КЕРНЕСА является достаточно неоднозначной даже для представителей местных ячеек Партии регионов, и споры кулуарного характера относительно выдвижения его кандидатуры на пост городского головы идут в областной ячейке до сей поры, – сказала политолог. – Высокие негативные рейтинговые показатели Г.КЕРНЕСА, отмеченные социологами, достаточно сильно бьет и по имиджу Партии регионов в целом».

По словам Г.КУЦ, для правящей партии Слобожанщина является стратегически важным регионом. В то же время «в центральном штабе ПР должны понимать, что Харьков – город сорока вузов, где процент студенческой молодежи достаточно значителен», сказала она. Соответственно, уровень образованности рядового харьковчанина является высоким, что предопределяет требование прозрачности во власти. «Этим критериям не отвечает слишком кулуарная политика Г.КЕРНЕСА. Харьковчане предпочитали бы видеть на должности городского головы другого представителя Партии регионов», – считает политолог.

Как сообщал УНИАН, глава Харьковской областной государственной администрации, руководитель областной организации Партии регионов Михаил ДОБКИН заявил в пятницу, что на заседании совета облорганизации политсилы принято решение рекомендовать Харьковской городской партийной организации утвердить и.о. городского головы Г.КЕРНЕСА кандидатом на пост мэра Харькова. Съезд городской организации ПР назначен на конец сентября. Центральный штаб Партии регионов пока и не назвал фамилию единого официального кандидата на этот пост.