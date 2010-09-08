У Турчинова в планах - свободное перемещение по стране

Бывший первый вице-премьер-министр Украины в правительстве Юлии ТИМОШЕНКО Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что не намерен покидать территорию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ сказал сегодня журналистам после допроса в СБУ.

На вопрос журналистов относительно того, не собирается ли он покинуть территорию Украины, А.ТУРЧИНОВ ответил: «Только в командировки, в которые могут меня отправить мои коллеги. Я планирую свободно перемещаться по стране. И еще раз хочу сказать, что я готов давать ответы на любые вопросы».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 сентября, А.ТУРЧИНОВ был на допросе в СБУ в связи с делом «РосУкрЭнерго».