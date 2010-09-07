Регионалы говорят, что комитет Терехина им не нужен

Фракция Партии регионов не претендует на руководство в комитете по вопросам налоговой и таможенной политики.

Об этом сказал в интервью журналистам лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ, отвечая на вопрос журналистов относительно возможной отставки народного депутата Украины из фракции БЮТ Сергея ТЕРЕХИНА с должности председателя комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики.

А.ЕФРЕМОВ отметил, что у него состоялся разговор с депутатами - членами комитета, и те сказали, что С.ТЕРЕХИН ведет себя “своевольно в плане назначения заседаний комитета и принятия тех или иных решений».

Он подчеркнул, что это претензии отдельных народных депутатов, и данный вопрос «не согласовывался с фракцией Партии регионов.

А.ЕФРЕМОВ отметил, что в случае, если такая отставка состоится, то фракции БЮТ, по квоте которой был избран председателем комитета С.ТЕРЕХИН, будет предложено представить другую кандидатуру на эту должность.