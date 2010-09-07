Тимошенко призывает участников митинга остановить власть сейчас

Фракция БЮТ в Верховной Раде Украины будет требовать введения моратория на повышение тарифов и пенсионного возраста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня во время митинга оппозиционных сил у стен Верховной Рады Украины лидер Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО.

«Либо мы их останавливаем сейчас, либо они будут знать, что мы такую их политику поддерживаем», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, первый законопроект, который требует рассмотреть оппозиция, это мораторий на повышение тарифов на газ, жилищно-коммунальные услуги «и на другие государственные услуги», которые предоставляют вам в ваших городах, районах и селах».

Также, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, в Верховную Раду внесен и оппозиция будет поддерживать законопроект о введении моратория на повышение пенсионного возраста.