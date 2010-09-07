Колесников об отставке Тигипко и голосовании

Отставки вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО, которой добиваются "некоторые политические силы", ожидать не стоит, считает вице-премьер Борис КОЛЕСНИКОВ. Об этом он сказал, участвуя в программе "Свобода слова".

Как сообщал УНИАН, лидер фракции Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО призвал членов коалиции рассмотреть вопрос «об ответственности вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО» за ситуацию в стране.

"Что касается отставки Сергея Леонидовича (ТИГИПКО), то этот вопрос не обсуждается и за это голосовать не будут", - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.