Меркель намерена вывести страны Балтии из энергетической изоляции

Главными темами встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Литвы Дали Грибаускайте стали вопросы энергетики и строительства в балтийском государстве новой АЭС, а также кризис евро и стратегия НАТО, сообщает Deutsche Welle.

Федеральный канцлер Германии 6 сентября находилась с визитом в Литве. Во время встречи с президентом Далей Грибаускайте она пообещала поддержку в проекте строительства атомной электростанции. По словам Меркель, в случае необходимости Берлин окажет помощь и в поиске инвесторов.

Меркель назвала "неудовлетворительным" энергоснабжение в Литве, сообщает AFP. Она отметила изолированность балтийских государств в этом вопросе и их недостаточную интеграцию в общий рынок Евросоюза. Немецкий канцлер подчеркнула, что эта проблема должна стать одной из тем предстоящего саммита ЕС.

Меркель и Грибаускайте обсудили также проблемы бюджетной политики Евросоюза и вопросы стратегии Североатлантического альянса. По словам литовского президента, балтийские государства планируют развивать сотрудничество в вопросах безопасности. Они по-прежнему заинтересованы в том, чтобы использовать членство в НАТО с целью защиты от возможной агрессии со стороны Москвы, подчеркнула Грибаускайте.

Вечером 6 сентября Ангела Меркель прибыла в Ригу, где сегодня встретится с латвийским президентом Валдисом Затлерсом.